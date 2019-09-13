ЕАЭС улучшает таможенную инфраструктуру: что светит Молдове в статусе наблюдателя

На предстоящей "Евразийской неделе - 2019" будут подняты вопросы создания единой и улучшенной транзитной системы.

КИШИНЕВ, 13 сен - Sputnik. В ЕАЭС активно модернизируют таможенную инфраструктуру для обеспечения высокой эффективности и безопасности поставок, заявил директор Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев в пресс-центре Sputnik Молдова.

По словам Байсеркеева, вопросы нового менеджмента и безопасности таможенной и транзитной системы, а также цифровизации многих таможенных процедур внутри союза обсудят на предстоящей "Евразийской неделе" - крупнейшего международного делового форума на пространстве ЕАЭС, который пройдет в столице Кыргыстана с 25 по 27 сентября.

Как считает эксперт, новый подход может уменьшить и уровень коррупции на пунктах пропуска.

"На пунктах пропуска появится инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), с помощью которых будет осуществляться контроль: товары будут проверять посредством сканирования, без участия должностного лица. Все автоматизировано: информация будет передаваться в центральный таможенный орган, где проведут необходимый мониторинг. На пропускных пунктах планируется применять систему управления рисками, она поможет выявлять случаи, когда товар декларируют под неподходящим наименованием. Таможенные службы создадут специальные профили риска — так будут определять недостоверное декларирование или неучтенные товары", — объяснил глава департамента.

На что надеяться Молдове

Республика Молдова получила статус страны-наблюдателя в ЕАЭС в мае 2018 года по инициативе президента Игоря Додона.

Отвечая на вопрос, может ли Молдова в своем положении рассчитывать на какие-то преференции, Байсеркеев отметил, что любая страна, претендующая на вступление в союз, может вести переговоры с любым государством в союзе.

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"Для наблюдателей каких-то определенных преференций не предусмотрено. Есть договор, где указаны все нормы, но, к сожалению, там не прописаны преференции для стран-наблюдателей. Думаю, Молдова может, как претендент на вступление, путем переговоров с другими странами-участницами, проводить определенную работу и получить некие преференции", - заявил специалист.

В целом, как подчеркнул Байсеркеев, все таможенные процедуры внутри союза одинаковы для всех стран-участниц.

ЕАЭС является международным интеграционным экономическим объединением, созданным на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года, его постоянными членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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