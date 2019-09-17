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Вероника Никишина

В ЕАЭС готовы к формированию новых торговых режимов с отдельными странами

© Sputnik / Нина Зотина
Пресс-центр
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В ЕАЭС предусмотрено заключение отдельных соглашений о торговле и сотрудничестве со странами, не являющимися участниками союза.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. В ЕАЭС очень активно ведут переговоры о формировании новых торговых режимов с отдельными странами, нашими партнерами, заявила член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина во время видеомоста Кишинев - Москва – Бишкек – Ереван – Нур-Султан с подключением из мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова.

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Видеомост состоялся в преддверии предстоящей "Евразийской недели" - крупнейшего международного делового форума на пространстве ЕАЭС, который пройдет в столице Кыргыстана с 25 по 27 сентября.

По словам Никишиной, в союзе активно ведут переговоры с разными странами, которые не являются участниками Евразийского экономического союза.

Как подчеркнула Никишина, с каждой страной можно заключать индивидуальные соглашения на выгодных для экономики и бизнеса условиях. 

"Эти режимы торговли могут быть преференциальными или нет. Из соглашений, которые мы подписали за последние два года – это соглашение с Китайской Народной Республикой. Оно торгово-экономическое и не является преференциальным. Связано это с тем, что бизнес наших стран пока не готов переходить с этой страной в режим свободной торговли", - отметила Никишина.

По ее словам, соглашение с КНР касается облегчения торговли в нетарифной сфере и упрощения различных процедур во внешнеэкономической деятельности, от облегчения которых можно будет извлечь существенные выгоды для бизнеса.

Соглашение ЕЭАС с Китаем вступит в силу в середине октября, подчеркнула Никишина.

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В качестве примера других отдельных договоренностей Никишина упомянула соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром, которое подпишут 1 октября.

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"Мы завершаем переговоры с Сингапуром. Это более сложная форма соглашения, оно касается не только торговли товарами, но и торговли услугами и инвестициями. В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений. Мы подписываем 1 октября в Ереване первое из семи соглашений - единое соглашение о товарах. Дальше там будут двусторонние соглашения об услугах и инвестициях", - объяснила спикер.

Основной целью соглашений является упрощение правил торговли и снижение пошлин для тех товаров, с которыми страны ЕАЭС намерены выходить на рынки третьих стран.

ЕАЭС - международное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, работает с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Теги:
Сингапур, Китай, ЕАЭС


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