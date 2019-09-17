Никишина: Молдова может вступить в ЕАЭС, если есть политическая воля

Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) мае 2018 года по инициативе президента Игоря Додона.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Каким образом и при каких условиях Молдова может стать полноправным участником союза, рассказала член Коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Что касается полноценного вступления Молдовы в ЕАЭС – это вопрос переговорной работы, после чего последует подача заявки государства на вступление в союз в качестве полноправного члена", - отметила Никишина.

По ее словам, после запроса от Молдовы дальнейшие действия для вступления в союз достаточно четко регламентированы.

"Если есть политическая воля и экономические предпосылки, а также будут соблюдены все мероприятия, необходимые для запуска переговорного процесса, то набор действий дальше понятен. Дорожная карта совмещения законодательства Молдовы и ЕАЭС делается достаточно быстро", - добавила министр.

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Как она уточнила, после выполнения этих и некоторых процедур пройдет процесс присоединения к ЕАЭС.

Ранее директор таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Бактыбек Байсеркеев заявил, что Молдове необязательно иметь общую сухопутную границу со странами Евразийского экономического Союза для того, чтобы стать членом этой организации.

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