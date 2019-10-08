Каким хотят видеть Кишинев его жители

В среду, 9 октября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Какое будущее у Кишинева: перспективы развития столицы Молдовы".

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Перемены в нашей стране открывают новые возможности для развития экономики, общества в целом, инфраструктуры, городов, сел и так далее. Уже представлены новые интересные программы по модернизации столицы. 14 октября в Кишиневе будут отмечать день города. Скоро пройдут выборы генерального примара (мэра). Каковы перспективы развития столицы?

Как можно решить проблемы Кишинева, привести в порядок дороги, наладить безопасный и комфортный общественный транспорт, обустроить парковки, улучшить экологию и так далее; как развиваются другие города, какой можно перенять опыт. Что в этом процессе обустройства зависит от власти, а что от общества в целом, в том числе от СМИ. О главных проблемах столицы, а также о путях развития Кишинева пойдет речь на мероприятии.

Спикеры:

— экс мэр Кишинева Серафим УРЕКЯН;

— экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;

— бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий ЛУПАШКО.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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