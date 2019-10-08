13:42 08 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.70
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.71
Поиск
Кишинев. Рышкановка. Сентябрь, 2019.

Каким хотят видеть Кишинев его жители

© Sputnik / Eugeniu Pascari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
5920

В среду, 9 октября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Какое будущее у Кишинева: перспективы развития столицы Молдовы".

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. Перемены в нашей стране открывают новые возможности для развития экономики, общества в целом, инфраструктуры, городов, сел и так далее. Уже представлены новые интересные программы по модернизации столицы. 14 октября в Кишиневе будут отмечать день города. Скоро пройдут выборы генерального примара (мэра). Каковы перспективы развития столицы?

Как можно решить проблемы Кишинева, привести в порядок дороги, наладить безопасный и комфортный общественный транспорт, обустроить парковки, улучшить экологию и так далее; как развиваются другие города, какой можно перенять опыт. Что в этом процессе обустройства зависит от власти, а что от общества в целом, в том числе от СМИ. О главных проблемах столицы, а также о путях развития Кишинева пойдет речь на мероприятии.

Спикеры:
— экс мэр Кишинева Серафим УРЕКЯН;
— экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина ШЕЛАРЬ;
— бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий ЛУПАШКО.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молдавские плацинды
Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото
Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак
Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться