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Дома в Кишиневе строят впритык друг к другу. Что произойдет во время сильного землетрясения не знает никто

Экс-мэр Кишинева: с ужасом думаю, вынесут ли новострои сильное землетрясение

© Sputnik / Евгений Паскарь
Пресс-центр
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В столичном хозяйстве необходимо срочно наводить порядок – таков был лейтмотив выступлений специалистов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Самое главное, что необходимо сделать новому руководству столицы сегодня, а на самом деле уже давно, лет пятнадцать тому назад, - приостановить деградацию города – положить конец строительному хаосу – об этом заявил бывший мэр муниципия Кишинев Серафим Урекян в ходе пресс-конференции.

Серафим Урекян
© Sputnik / Miroslav Rotari
Серафим Урекян

По его словам, сегодняшняя ситуация в сфере строительства работает только на интересы бизнеса и отдельно взятых людей, но исключает интересы жителей города.

"То, что происходит, то, что натворили эти деятели, отбросило Кишинев в развитии лет на сто назад", - заявил бывший мэр.

Он обратил внимание, что повсюду в городе нарушаются правила застройки, уничтожаются зеленые насаждения, эксплуатируются с дополнительными нагрузками старые коммуникации и т.д.

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Экс-мэр указал, что в городе в нарушение закона ведется строительство у границ Дендропарка; уничтожаются озелененные участки и в других парках столицы – в "Долине роз" на Ботанике и "Валя Морилор", а также скверы. "Небольшие зоны отдыха в городе уже уничтожены", - сказал Урекян.

"С ужасом мы наблюдаем, что творится с архитектурным обликом города. Балконы многоэтажных домов свисают прямо над тротуарами. Забыли о красных линиях. Забыли о расстоянии между зданиями", - отметил бывший градоначальник.

Он подчеркнул, что при сильном землетрясении существует риск для некоторых новых высокоэтажных домов, построенных за взятки.

"Более того, забыли о том, что у нас сейсмическая зона… Я с ужасом думаю, что произойдет в случае сильного землетрясения, которое у нас бывает раз в сорок лет. Как будут вести себя эти новые строения? Например, проектируют четырех-пятиэтажный дом, а в итоге за взятки строят двенадцатиэтажный. Я говорю это официально", - сказал Серафим Урекян.

Продолжение следует.

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