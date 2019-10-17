Российский режиссер: нужно приучать зрителей смотреть молдавское кино

Как кино помогает людям обрести себя и получить новую сферу деятельности и дополнительный способ заработка.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. В Кишиневе стартовал четвертый курс киношколы MADS. В этот раз перед кишиневскими студентами лекции будет читать гость из России руководитель мастерских режиссуры ВГИК, сценарист и режиссер Виталий Калинин.

Люди ищут себя в кинопроизводстве

Подробнее о киношколе MADS рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова ее руководитель Сергей Будич.

"Четвертый сезон начался он с режиссерского курса. Мы пригласили гостя из Москвы - Виталия Калинина. Он на протяжении шести дней будет проводить интенсив "основ кинопроизводства". Мы выбрали 15 человек, которые будут проходить этот курс", - заявил в ходе пресс-конференции руководитель школы MADS Сергей Будич.

Он добавил, что эти лекции важны не только для учеников, но и для организаторов киношколы, ведь, поддерживая контакт с кинематографистами с других стран, можно всем набираться опыта.

"Считаю, что сегодня одна из составляющих кинематографа, связанная напрямую с цифровыми технологиями, – это кинотерапия. Огромное количество людей сейчас имеет доступ к тому, что невозможно было получить в то время, когда я еще учился во ВГИКе. Тогда кино могли заниматься только профессиональные люди. Даже если любительским, то все-равно это было связано с расходами, со сложностями обработки пленки. Сейчас же достаточно смартфона, даже не нужно монтажных программ, все есть в телефонах и человек уже может снимать свое кино", - поделился своим мнением Калинин.

Он добавил, что в современном мире каждый человек ищет для себя новую сферу деятельности, которая в будущем, возможно, поможет им и заработать.

Потенциал молдавского кино

В ходе конференции гости обсудили и состояние молдавского кинематографа. Сергей Будич рассказал, что в последние два года в Молдове действительно выделяют деньги на кинопроизводство. Некоторые фильмы получаются очень качественными и даже получают различные награды на международных кинофестивалях. Но, по его мнению, проблема в том, что это кино далеко не всегда доходит до зрителя: "Государство выделяет деньги на производство фильмов, но не помогает в их продвижении".

Калинин предложил решение такой проблемы на опыте российского кино.

"Инициация идет снизу всегда. Нужно поставить задачу: создать в год хотя бы девять короткометражных фильмов по 30 минут. Затем в кинотеатрах пускать их в показ блоками. У нас в России на это ушло много времени. Далее заниматься продвижением и стараться занимать некоторые ниши. Нужно приучать зрителей смотреть отечественное кино", - предложил Калинин.

Ожидаются и курсы на государственном языке

Помимо русского курса, как рассказал Будич, в Кишиневе работают над созданием лекций и на государственном языке, чтобы любой кинолюбитель мог получать знания в этой сфере вне зависимости от того, на каком языке говорит.

"Весной уже проводили его в тестовом формате, он назывался "Arta filmării". Больше он был посвящен именно операторской работе. Сейчас мы планируем сделать три направления на государственном языке: режиссура, операторская работа и актерское мастерство. По итогам курса мы хотим снять короткометражку", - уточнил выступающий.

Будич: будем менять стереотип о молдавском кино>>>

"Помимо того, что мы даем какие-то знания, мы стараемся наших студентов приобщать к работе в этой сфере. В Молдове очень большой рынок видеопроизводства. И очень мало людей, которые могут выдать то качество, которое требует наше время. Думаю, что те знания, которые мы даем, достаточны для того, чтобы человек мог сменить сферу деятельности и найти новый заработок," - заключил Будич.

Подробнее о киношколе MADS, которая действует в Кишиневе можно узнать на официальной странице.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK