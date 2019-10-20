Зачем Киркоров с супругой приехали в Молдову

В понедельник, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Международный фестиваль "Созвездие талантов" в Кишиневе".

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Международный детский фестиваль искусств "Созвездие талантов" проходит в Кишиневе. В этом году в нем принимают участие представители двадцати стран. Состав жюри возглавляет известный российский исполнитель Бедрос Киркоров, отец звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. О фестивале расскажут участники пресс-конференции:

— член жюри Бедрос КИРКОРОВ (Россия);

— член жюри Людмила КИРКОРОВА (Россия);

— член жюри Весела Сели РАЙЧИНОВА (Израиль);

— член жюри Армандо ГУКОСЯН (Армения);

— организатор фестиваля Евгения УРСУ (Молдова).

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK