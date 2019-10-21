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Международные эксперты приехали в Кишинев оценить таланты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

В понедельник, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Международный фестиваль "Созвездие талантов" в Кишиневе".

Международный детский фестиваль искусств "Созвездие талантов" проходит в Кишиневе.
В этом году в нем принимают участие представители двадцати стран. Состав жюри возглавляет известный российский исполнитель Бедрос Киркоров, отец звезды российской эстрады Филиппа Киркорова. О фестивале расскажут участники пресс-конференции:

— член жюри Бедрос КИРКОРОВ (Россия);
— член жюри Людмила КИРКОРОВА (Россия);
— член жюри Весела Сели РАЙЧИНОВА (Израиль);
— член жюри Армандо ГУКОСЯН (Армения);
— организатор фестиваля Евгения УРСУ (Молдова).

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.



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