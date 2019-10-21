Молдова: добро пожаловать в мир виртуальной реальности

КИШИНЕВ, 21 окт – Sputnik. В рамках образовательного проекта МИА "Россия сегодня" - "Дни виртуальной и дополненной реальности" - молдавские лицеисты в течение нескольких дней смогут прослушать лекции и выполнить практические задания по программированию и созданию VR/AR проектов.
В ходе пресс-конференции будет продемонстрировано несколько современных разработок с использованием виртуальных технологий. Каждый журналист сможет принять участие в тестировании проекта.
Виртуальная реальность применяется для обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском либо с большими затратами (пилот самолёта или подводного аппарата, машинист поезда, диспетчер, водитель, горноспасатель и т.п.).
Спикеры:
— руководитель образовательных проектов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений АНТОНОВ;
— председатель правления "Кибер страна" Роман ПОВОЛОЦКИЙ;
— руководитель центра Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер ФАТЫХОВ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.