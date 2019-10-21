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Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров рассказал о юной звезде молдавской эстрады

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

В Кишиневе проходит международный детско-юношеский фестиваль "Созвездие талантов", в котором участвуют молодые конкурсанты из многих стран мира.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Авторитетное жюри признало, что в Молдове появляются новые звездочки, среди них – двенадцатилетняя певица из Кишинева.

"Девочка, которая на открытие фестиваля пела итальянскую песню "О соле мио" (O sole mio - О мое солнце - популярная песня в репертуаре многих знаменитых оперных исполнителей), это готовая певица", отметил Бедрос Киркоров на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

В свою очередь руководитель фестиваля Евгения Урсу уточнила, что речь идет о двенадцатилетней Амелии Узун, дочке солистки Оперного театра Анны Черниковой.

Евгения Урсу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Евгения Урсу

По словам Киркорова, на фестивале выступили и другие очень талантливые дети.

"Впервые в Молдове мы открыли номинацию Филиппа Киркорова среди юных исполнителей. Ничего подобного в мире на международных детских фестивалях никто никогда не делал", - сказал отец знаменитого российского артиста.

Он подчеркнул, что поставлена задача с каждым годом увеличивать количество участников фестиваля.

Международный фестиваль искусств "Созвездие талантов" в третий раз проходит в столице Республики Молдова. В этом году в нем принимают участие представители двадцати стран. Состав жюри возглавляет известный российский исполнитель Бедрос Киркоров, отец звезды российской эстрады Филиппа Киркорова.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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