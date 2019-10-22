Кишинев сегодня и завтра: каково архитектурное наследие и проекты будущего

В среду, 23 октября, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Архитектурное наследие Кишинева и концептуальные проекты будущего".

КИШИНЕВ, 22 окт - Sputnik. В среду, 23 октября, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Архитектурное наследие Кишинева и концептуальные проекты будущего".

Как в столице Республики Молдова решаются проблемы сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды?

Кто создает политику сохранения архитектурного наследия и отвечает за ее реализацию?

Каким видят специалисты архитектурный облик Кишинева в будущем?

Об этом и других важных аспектах архитектурного развития столицы пойдет речь на мероприятии.

Спикеры:

— архитектор, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Института культурного наследия Тамара НЕСТЕРОВА;

— доктор истории, археолог, заведующий отдела археологии Национального музея истории Ион ТЕНТЮК;

— доктор архитектуры, старший научный сотрудник Института культурного наследия Серджиус ЧОКАНУ.

Аккредитация: E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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