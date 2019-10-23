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Геймер в очках виртуальной реальности

Молдавским детям предлагают освоить профессию будущего

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

В среду, 23 октября, в 10:30, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "AR и VR: как и где получить профессию будущего".

В рамках образовательного проекта МИА "Россия сегодня" - "Дни виртуальной и дополненной реальности" - молдавские лицеисты в течение нескольких дней смогут прослушать лекции и выполнить практические задания по программированию и созданию VR/AR проектов.

В ходе пресс-конференции будет продемонстрировано несколько современных проектов с использованием виртуальных технологий. Каждый журналист сможет принять участие в тестировании проекта.

К системам "виртуальной реальности" относятся устройства, которые более полно по сравнению с обычными компьютерными системами имитируют взаимодействие с виртуальной средой, путём воздействия на все пять имеющихся у человека органов чувств.

Виртуальная реальность применяется для обучения профессиям, где эксплуатация реальных устройств и механизмов связана с повышенным риском либо связана с большими затратами (пилот самолёта или подводного аппарата, машинист поезда, диспетчер, водитель, горноспасатель и т.п.).

Спикеры:
— руководитель образовательных проектов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Андреевич АНТОНОВ;
— председатель правления "Кибер страна" Роман Михайлович ПОВОЛОЦКИЙ;
— руководитель центра Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Маратович ФАТЫХОВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
виртуальная мир, виртуальная реальности


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