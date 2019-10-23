Архитектурный облик Кишинева – мнения специалистов

Как в столице Республики Молдова решаются проблемы сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды? Кто создает политику сохранения архитектурного наследия и отвечает за ее реализацию? Каким видят специалисты архитектурный облик Кишинева в будущем? Об этом и других важных аспектах архитектурного развития столицы пойдет речь на мероприятии.
Спикеры:
— архитектор, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Института культурного наследия Тамара НЕСТЕРОВА;
— доктор истории, археолог, заведующий отдела археологии Национального музея истории Ион ТЕНТЮК;
— доктор архитектуры, старший научный сотрудник Института культурного наследия Серджиус ЧОКАНУ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.