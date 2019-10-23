Киркоров рассказал, как именно его предки оказались в Кишиневе

Бедрос Киркоров побывал в пресс-центре Sputnik Молдова и поведал, какие на самом деле связи у его семьи с Молдовой.

Гость пресс-центра Sputnik Молдова рассказал, каким образом его предки оказались в Кишиневе.

Ведь давно известно, что на Армянском кладбище в центре молдавской столицы есть надгробия, где покоятся Киркоровы.

Носители этой фамилии, Киркоровы, спасаясь от геноцида, разъехались по миру: некоторые, как семья Бедроса Филипповича, оказались в Болгарии, другие - в иных краях.

Детализировал эту информацию отец знаменитого российского певца Филиппа Киркорова.

"Родственники в Молдове у меня давно. В 1915 году все разъехались, кто во Францию, кто в Румынию, кто в Молдавию", - заявил он.

По словам Киркорова-старшего, во все эти страны попало высшее сословие армян - высококвалифицированные представители разных профессий.

"Много лет назад мне сказали, что в Кишиневе на Армянском кладбище есть несколько могил с фамилией Киркоров. Я пошел и посмотрел. Увидел большие, гранитные, двухметровые памятники... Конечно, там уже нет фотографий, разбиты", - уточнил он.

Гость добавил, что после этого дал поручение навести порядок на могилах его предков. По сей день он ищет информацию об этих родственниках по разным архивам.

Также другие родственники Киркоровых, которые проживают во Франции, подтвердили ему, что те, кто покоится на кладбище в Кишиневе - их предки.

Бедрос Киркоров приехал в Кишинев по приглашению организаторов Международного детского фестиваля искусств "Созвездие талантов", чтобы возглавить бригаду жюри.

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