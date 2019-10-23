Профессия будущего: в Кишиневе пройдет бесплатный курс

Ведущие IT-специалисты России прибыли в Молдову с бесплатным курсом по цифровым технологиям, а именно - виртуальной и дополненной AR-реальности.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Образовательный курс "Дни виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности" - это грантовый проект Россотрудничества, который реализуется Образовательным союзом совместно с МИА "Россия сегодня" и организацией "Кибер страна".

Об этом рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель образовательных проектов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Антонов.

Бесплатный курс пройдет в Кишиневе на базе Российского центра науки и культуры.

Проект направлен на демонстрацию современных образовательных цифровых проектов, на развитие цифровых навыков, а также получение практического навыка в программировании.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евгений Антонов, Роман Поволоцкий и Далер Фатыхов

"Цифровые технологии молниеносно распространяются. Они присутствуют во всех сферах нашей жизни. С уверенностью можно сказать, что цифровая компетенция станет главным навыком профессий будущего. Мы сейчас видим, что IT-компании могут за небольшой промежуток времени стремительно развиться и поменять ландшафт целой индустрии", - пояснил Антонов.

Как уточнил Антонов, образовательный проект в Молдове включает два этапа. Первый – дистанционный, второй – очный. Первый состоит из двух курсов про VR и AR в медиапространстве, второй курс – теория и практика 3D моделирования.

"Если говорить о медиа, то тут тоже есть интерес к VR. Среди стандартных способов доставки информации появляются и новые. Эти методы пока только развиваются, да и аудитория пока не готова. В нашем агентстве мы пока только экспериментируем с новыми форматами", - сказал руководитель центра Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня" Далер Фатыхов.

Он добавил, что в последние годы во время активной работы над проектами виртуальной реальности, IT-компании начали понимать, что на рынке присутствует кадровый голод: молодые и опытные специалисты просто отсутствуют.

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Председатель правления "Кибер страна" Роман Поволоцкий добавил, что создание подобных курсов вызвано не только нехваткой кадров, но и быстрым развитием технологий.

"Образование за технологиями не успевает. Мы как разработчики видим, что любой учебник, который печатается на бумаге, в момент выхода в публику уже устаревает. Обсудив с партнерами, мы решили принять на себя образовательную миссию", - заключил Поволоцкий.

Лекции специалистов из России могут посетить все желающие.

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