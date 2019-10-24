Чем Молдова удивила немецкую певицу - видео

Певица Таллана Габриэль прибыла в нашу страну по приглашению на Международный детско-юношеский фестиваль "Созвездие талантов", в котором участвуют дети из нескольких стран мира.
В пресс-центре Sputnik Молдова она сравнила республику с другими странами, в которых побывала.
"Что касается самой Молдовы... Ну смотрите, это же Европа! Вы прямо европеизировались, для меня это очень большой сюрприз. Я родилась в Советском Союзе, в Москве. Воспитывалась я в Германии, училась в Америке. Я многое повидала и могу сказать, что у вас здорово, молодцы!", - заявила она.
Артистка также оценила высокий уровень фестиваля и его самобытность.
Особенно она выделила балканские мотивы, которые молдавские артисты умело вплели во многие зарубежные музыкальные произведения.
"Давайте и дальше так, приглашайте и делайте такие потрясающие фестивали, знакомьте нас с вашей культурой. Очень интересно было услышать, как песни американских авторов переплетались с потрясающими балканскими мотивами", - добавила выступающая.
По мнению Талланы Габриэль, очень важно то, что практически каждый участник конкурса от Молдовы показал национальный колорит в своем выступлении.
Таллана Габриэль – немецкая певица российского происхождения. Российским зрителям она известна по выступлениям в популярно ТВ-шоу "Голос".
Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке>>>
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