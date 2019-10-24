Почему в Кишиневе наплевательски относятся к законам

В столице явно нарушается закон об охранном статусе центральной части города, при этом местные власти молчат – об этом рассказал архитектор Серджиус Чокану.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Бессистемная, порой безобразная, застройка центра Кишинева – это результат игнорирования закона застройщиками и чиновниками, выдающими разрешительные документы. Такое мнение прозвучало в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Закон четко позиционирует центр Кишинева как охраняемый. Это было решение парламента 1993 года о придании статуса охраняемого исторического центра города Кишинева, что и было записано вместе с реестром памятников, охраняемых государством", - сказал архитектор Серджиус Чокану на пресс-конференции.

По его словам, если исходить из положений закона, необходимо претворять в жизнь соответствующий охранный статус.

© Sputnik / Miroslav Rotari Серджиус Чокану

"То, что этот статус никоим образом после 1993 года не был претворен в жизнь, все городские политики и стратегии, которые развивались на местном уровне, они не только не учитывали соответствующий статус, вплоть до нынешнего времени, но и откровенно его саботировали. Например, в основной стратегии развития города, которая существует на данный момент (это генплан 2007 года), даже понятия культурного наследия нет", - сказал Чокану.

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Отвечая на вопрос о том, как расценивать застройку центральной части столицы вопреки положениям закона, Чокану сказал, что эти действия, безусловно, нарушают права граждан.

"Естественно, это нарушение культурных прав населения граждан нашей страны и кишиневцев, в частности. В одном из постановлений ООН говорится о праве людей на свое культурное наследие".

Он подчеркнул, чтобы изменить ситуацию необходимы усилия центральных и местных властей, а также общества в целом.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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