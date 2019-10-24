16:54 24 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
Срочно:
Старые здания Кишинева. 2019 год.

Почему в Кишиневе наплевательски относятся к законам

© Sputnik / Евгений Паскарь
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
7720
Sputnik Молдова

В столице явно нарушается закон об охранном статусе центральной части города, при этом местные власти молчат – об этом рассказал архитектор Серджиус Чокану.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Бессистемная, порой безобразная, застройка центра Кишинева – это результат игнорирования закона застройщиками и чиновниками, выдающими разрешительные документы. Такое мнение прозвучало в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Закон четко позиционирует центр Кишинева как охраняемый. Это было решение парламента 1993 года о придании статуса охраняемого исторического центра города Кишинева, что и было записано вместе с реестром памятников, охраняемых государством", - сказал архитектор Серджиус Чокану на пресс-конференции.

По его словам, если исходить из положений закона, необходимо претворять в жизнь соответствующий охранный статус.

Серджиус Чокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
Серджиус Чокану

"То, что этот статус никоим образом после 1993 года не был претворен в жизнь, все городские политики и стратегии, которые развивались на местном уровне, они не только не учитывали соответствующий статус, вплоть до нынешнего времени, но и откровенно его саботировали. Например, в основной стратегии развития города, которая существует на данный момент (это генплан 2007 года), даже понятия культурного наследия нет", - сказал Чокану.

Старый Кишинев
© Sputnik / Паскарь Евгений
Эксперты: без генерального плана в Кишиневе и дальше будет царить хаос

Экс-мэр Кишинева: с ужасом думаю, вынесут ли новострои сильное землетрясение>>>

Отвечая на вопрос о том, как расценивать застройку центральной части столицы вопреки положениям закона, Чокану сказал, что эти действия, безусловно, нарушают права граждан.

"Естественно, это нарушение культурных прав населения граждан нашей страны и кишиневцев, в частности. В одном из постановлений ООН говорится о праве людей на свое культурное наследие".

Он подчеркнул, чтобы изменить ситуацию необходимы усилия центральных и местных властей, а также общества в целом.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Сгоревший Нотр-Дам - какая судьба ждет жемчужину мировой архитектуры
Теги:
культурное наследие, культурно-историческое наследие Кишинева, история Молдовы, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красная площадь – любимое место туристов в Москве: фото
Гостей саммита Россия-Африка встретили с хлебом и солью
Гостей саммита "Россия-Африка" встретили с хлебом и солью - видео
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться