Эксперт: археология совершенно не интересует кишиневские власти

Увы, в примэрии никого не волнуют проблемы сохранения исторического наследия, вследствие чего продолжается стремительное разрушение как старой архитектуры, так и археологических объектов.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. В контексте обсуждения объема наших знаний о прошлом молдавской столицы и подходов к ее развитию, заведующий отдела археологии Национального музея истории Ион Тентюк в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова заявил, что серьезной проблемой является разрушение того, что нам досталось от предыдущих поколений.

"Как уже отмечалось некоторыми специалистами, Кишинев является единственной столицей в Европе, где не проводятся систематические раскопки. На дворе XXI век. Единственное, что у нас (археологов) происходит – спасательные раскопки", отметил Тентюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евгений Паскарь, Серджиус Чокану и Ион Тентенюк

Он отметил, что в 2018 году в Кишиневе проводились изыскания по частной инициативе, но они ограничились незначительными площадями.

Тем не менее, эти раскопки дали "удивительно богатый и разнообразный материал, свидетельствующий о потенциале археологического наследия Кишинева", - сказал заведующий отдела археологии Национального музея истории.

В свою очередь архитектор Серджиус Чокану отметил, что Кишинев толком не изучался.

"Для того, чтобы понять его исторический потенциал, необходимо квартал за кварталом изучить - и наземную, и подземную часть столицы. Изучая подземный город, я лично прошелся по нескольким кварталам доимперского Кишинева. И могу сказать, что там есть строения и подземные структуры (частично наземные), которые сохраняют облик города, существовавшего до 1812 года", - рассказал Чокану.

По мнению археолога Иона Тентюка, главной причиной плачевной ситуации с развитием городской археологии является хроническое отсутствие интереса к историческому наследию у столичных властей.

"К сожалению, в Кишиневе нет своего Археологического агентства – структуры, которая занималась бы памятниками археологии города. Например, в Бордо, с населением в три раза меньше, чем в Кишиневе, работает двадцать археологов, ведущих и спасательные работы, и учет памятников. Так должно быть и в Кишиневе. Никак не могу понять, почему у нас при примэрии нет такого ведомства или группы людей", - сказал археолог.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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