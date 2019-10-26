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Бедрос Киркоров

Лучшие моменты конференции Киркорова и его жены в Кишиневе - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

На пресс-конференции в Кишиневе Бедрос Киркоров поделился мнением о молодых молдавских артистах, а также рассказал много интересных подробностей из жизни своего сына, знаменитого россйского певца Филиппа Киркорова.

В Кишиневе прошел международный детско-юношеский фестиваль "Созвездие талантов", в котором участвуют молодые конкурсанты из многих стран мира.

В составе членов жюри в Молдову прилетел с супругой и известный певец Бедрос Киркоров, заявив в пресс-центре Sputnik о том, что впервые в Молдове среди юных исполнителей открыта номинация Филиппа Киркорова.

"Ничего подобного в мире на международных детских фестивалях никто никогда не делал", - сказал отец знаменитого российского артиста.

Также Бедрос Киркоров отметил, что его сын "работает как лошадь".

Помимо этого он рассказал и о пристрастии Филиппа Киркорова к концертным костюмах.

На концертах все костюмы Филиппа находятся за сценой, его раздевают и одевают одновременно три человека – "чтобы он быстро переоделся и выскочил!"

Полную видеозапись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке>>>

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Теги:
пресс-центр Sputnik Молдова, Бедрос Киркоров


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