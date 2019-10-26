Лучшие моменты конференции Киркорова и его жены в Кишиневе - видео

В Кишиневе прошел международный детско-юношеский фестиваль "Созвездие талантов", в котором участвуют молодые конкурсанты из многих стран мира.
В составе членов жюри в Молдову прилетел с супругой и известный певец Бедрос Киркоров, заявив в пресс-центре Sputnik о том, что впервые в Молдове среди юных исполнителей открыта номинация Филиппа Киркорова.
"Ничего подобного в мире на международных детских фестивалях никто никогда не делал", - сказал отец знаменитого российского артиста.
Также Бедрос Киркоров отметил, что его сын "работает как лошадь".
Помимо этого он рассказал и о пристрастии Филиппа Киркорова к концертным костюмах.
На концертах все костюмы Филиппа находятся за сценой, его раздевают и одевают одновременно три человека – "чтобы он быстро переоделся и выскочил!"
Полную видеозапись пресс-конференции можно посмотреть по ссылке>>>