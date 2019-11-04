13:47 04 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
рыбалка

Выживет ли рыба в Днестре

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
124 0 0
Sputnik Молдова

Во вторник, 5 ноября, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Влияние любительского рыболовства на рыбные запасы трансграничного Нижнего Днестра".

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. К состоянию главной реки Молдовы в последние годы приковано большое внимание общественности, властей, ученых, СМИ. До сих пор не решена проблема со строительством нескольких ГЭС на Днестре в Украине, что, по мнению специалистов, приведет к катастрофе.

Ученые внимательно изучают состояние флоры и фауны реки. О влиянии рыболовства на запасы трансграничного (между Молдовой и Украиной) Нижнего Днестра расскажут участники мероприятия:

— доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья ТРОМБИЦКИЙ;
— доктор биологии, доцент Института Зоологии РМ Думитру БУЛАТ;
— доктор биологии, декан Естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета Сергей ФИЛИПЕНКО;
— биолог Корнел БУСУЙОК.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Теги:
биоразнообразие, экология, рыбалка, рыба, река Днестр, Днестр, Днестр


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Нэстасе: голосовал за наше право на лучшую жизнь в Кишиневе
Нэстасе: голосовал за право на лучшую жизнь в Кишиневе
Результат выборов мэра Кишинева
Как голосовал Кишинев за Иона Чебана

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться