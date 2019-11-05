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Днестр

Что происходит с рыбой в Днестре

© Photo: Facebook / Графов Андрей
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

Во вторник, 5 ноября, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Влияние любительского рыболовства на рыбные запасы трансграничного Нижнего Днестра".

К состоянию главной реки Молдовы в последние годы приковано большое внимание общественности, властей, ученых, СМИ. До сих пор не решена проблема со строительством нескольких ГЭС на Днестре в Украине, что, по мнению специалистов, приведет к катастрофе. Ученые внимательно изучают состояние флоры и фауны реки. О влиянии рыболовства на запасы трансграничного (между Молдовой и Украиной) Нижнего Днестра расскажут участники мероприятия:

— доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья ТРОМБИЦКИЙ;
— доктор биологии, доцент Института Зоологии РМ Думитру БУЛАТ;
— доктор биологии, декан Естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета Сергей ФИЛИПЕНКО;
— биолог Корнел БУСУЙОК.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
экология, рыба, биология, рука Днестр, Днестр


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