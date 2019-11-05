Что происходит с рыбой в Днестре

К состоянию главной реки Молдовы в последние годы приковано большое внимание общественности, властей, ученых, СМИ. До сих пор не решена проблема со строительством нескольких ГЭС на Днестре в Украине, что, по мнению специалистов, приведет к катастрофе. Ученые внимательно изучают состояние флоры и фауны реки. О влиянии рыболовства на запасы трансграничного (между Молдовой и Украиной) Нижнего Днестра расскажут участники мероприятия:

— доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья ТРОМБИЦКИЙ;

— доктор биологии, доцент Института Зоологии РМ Думитру БУЛАТ;

— доктор биологии, декан Естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета Сергей ФИЛИПЕНКО;

— биолог Корнел БУСУЙОК.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.