Онлайн-обучение: новые российские проекты для семьи и школы

В среду, 6 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnuk Молдова пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "VR, блокчейн и онлайн-обучение в мире - новые российские проекты для семьи и школы".

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. На мероприятии состоится презентация программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках российского федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Россотрудничество запускает более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В реализации примут участие: МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", "Национальный детский фонд", IBS Group. Эксперты осветят детали инновационных проектов. В каких странах они будут реализовываться? Кто сможет стать участником? Какие результаты ожидаются?

Участники в Москве:

— руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;

— заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;

— начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил ПОПОВ;

— руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений АНТОНОВ;

— помощник первого проректора университета ИТМО Алексей ЛИЗУНОВ;

— руководитель проекта IBS Дмитрий МИРОШНИКОВ;

— продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия НИКОЛАЕВА;

— технический директор АНО "Кибер страна" Даниил МАНАХОВ;

— заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.

Участники в Кишиневе:

— глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил ДАВЫДОВ;

— представители СМИ.

В Нур-Султане:

— представители СМИ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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