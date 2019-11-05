Онлайн-обучение: новые российские проекты для семьи и школы

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. На мероприятии состоится презентация программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках российского федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Россотрудничество запускает более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру. В реализации примут участие: МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет "Иннополис", университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация "Кибер Россия", "Национальный детский фонд", IBS Group. Эксперты осветят детали инновационных проектов. В каких странах они будут реализовываться? Кто сможет стать участником? Какие результаты ожидаются?
Участники в Москве:
— руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора МИТРОФАНОВА;
— заместитель руководителя Россотрудничества Павел ШЕВЦОВ;
— начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил ПОПОВ;
— руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений АНТОНОВ;
— помощник первого проректора университета ИТМО Алексей ЛИЗУНОВ;
— руководитель проекта IBS Дмитрий МИРОШНИКОВ;
— продюсер анимационного проекта "Смешарики" Юлия НИКОЛАЕВА;
— технический директор АНО "Кибер страна" Даниил МАНАХОВ;
— заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита СТОЯНОВА.
Участники в Кишиневе:
— глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил ДАВЫДОВ;
— представители СМИ.
В Нур-Султане:
— представители СМИ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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