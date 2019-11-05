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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Что не так с местными выборами в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

В среду, 6 ноября, в 15:00, в пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги местных выборов в Молдове-2019 - мнение наблюдателей".

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В воскресенье, 3 ноября, в Молдове прошел второй тур всеобщих местных выборов. Какие нарушения были выявлены в ходе избирательной кампании? Как могли повлиять на итоги выборов зафиксированные нарушения? Как расценивать опыт последнего экзитпола? Где хранятся и можно ли перепроверить бюллетени после голосования? Об этом и других вопросах, связанных с проведением выборов, расскажут эксперты:

— директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений ШТИРБУ;
— директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел ПОСТИКЭ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

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Теги:
местные выборы, местные выборы, выборы, выборы


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