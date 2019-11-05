Что не так с местными выборами в Молдове

В среду, 6 ноября, в 15:00, в пресс-центре Sputnik пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги местных выборов в Молдове-2019 - мнение наблюдателей".

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. В воскресенье, 3 ноября, в Молдове прошел второй тур всеобщих местных выборов. Какие нарушения были выявлены в ходе избирательной кампании? Как могли повлиять на итоги выборов зафиксированные нарушения? Как расценивать опыт последнего экзитпола? Где хранятся и можно ли перепроверить бюллетени после голосования? Об этом и других вопросах, связанных с проведением выборов, расскажут эксперты:

— директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений ШТИРБУ;

— директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел ПОСТИКЭ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK