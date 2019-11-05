Биологи озабочены состоянием рыбных запасов Днестра

Ученые изучили, какие рыбы, в каком количестве сегодня обитают в Нижнем Днестре, и как меняется фауна главной реки Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Осетровые и многие другие традиционные виды рыб практически исчезли из Днестра, а вот на смену им пришли инвазивные, то есть те, которые попали сюда из других регионов планеты. Конкуренты активно вытесняют традиционные – нативные – виды, сокращая естественное разнообразие рыбного мира Днестра. Чтобы исправить ситуацию, необходимы не только усилия общественных организаций и отдельных ученых, но и содействие государств. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Илья Тромбицкий, Думитру Булат, Сергей Филипенко, Корнел Бусуйок

"Рыба в Днестре пока есть, но различные факторы, прежде всего антропогенные, повлияли на реку таким образом, что уже нет прежнего разнообразия", - подчеркнул доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

Специалист рассказал, что впервые основное внимание уделено любительскому рыболовству и его влиянию на рыбные запасы.

Эти исследования летом проводили три группы ученых (Молдова, Приднестровье, Украина) в рамках днестровского проекта Глобального экологического фонда при поддержке ОБСЕ и Европейской экономической комиссии.

Биологам удалось достигнуть конкретных результатов. По словам Тромбицкого, вылов рыбы на этом участке Днестра в течение лета составил порядка 260 тонн. "На Молдову (учитывая Приднестровье) приходится примерно 140 тонн, а на Украину – 120 тонн", - сказал Тромбицкий.

Однако, как отметил биолог, трудно точно посчитать рыбы досталось браконьерам. Он уточнил, что в Молдове, включая Приднестровье, уже несколько лет промышленный лов рыбы не проводится.

В свою очередь, доктор биологии, старший научный сотрудник Института зоологии Думитру Булат отметил, что 36% улова приходится на карася. А в целом, сегодня в Днестре большая часть – это озерные, а не речные виды рыбы. По его словам, основной вред реке наносит ее фрагментация и браконьерство, особенно в местах концентрации рыбы.

Говоря о проблеме видового разнообразия Днестра, доктор биологии, декан Естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета Сергей Филипенко отметил, что оно снижается.

"Если говорить о видовом составе рыб, то, конечно же, он ограничен. В Днестре сегодня более шестидесяти видов рыб. Но если проанализировать уловы рыболовов-любителей, то, как правило, они ограничиваются десятком видов. Среди них, конечно же, самый многочисленный – это карась, после него идет тарань, лещ, карп, реже встречается сом. Если говорить о хищных видах, то в уловах любителей их меньше", - отметил Филипенко.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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