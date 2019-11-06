Итоги местных выборов в Молдове-2019 - мнение наблюдателей

3 ноября в Молдове прошел второй тур всеобщих местных выборов. Какие нарушения были выявлены в ходе избирательной кампании? Как могли повлиять на итоги выборов зафиксированные нарушения? Как расценивать опыт последнего экзитпол? Где хранятся и можно ли перепроверить бюллетени после голосования? Об этом и других вопросах, связанных с проведением выборов расскажут эксперты:

— директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений ШТИРБУ;

— директор программ Ассоциации Promo-LEX Павел ПОСТИКЭ.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.