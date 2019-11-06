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Россия предлагает обучение IT-технологиям в Молдове

© Sputnik / Евгения Новоженина
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

Россия запускает масштабную программу по развитию цифровой грамотности. Ряд образовательных мероприятий запланирован в 37 странах, в том числе в Молдове.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. В Российской Федерации начинается реализация программы Россотрудничества "Цифровая экономика" в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики". Об этом заявила в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Нур-Султан руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, Элеонора Митрофанова.

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По ее словам, Россотрудничество запускает более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру, многие из которых уже начали свою работу.

Речь идет об организации мероприятий по повышению квалификации педагогов русских школ за рубежом. Для этого за основу возьмут приоритетные для цифровой экономики направления.

Такие мероприятия пройдут в 37 странах, в том числе и в Молдове. В 19 государствах запланированы очные мероприятия, в остальных - в режиме онлайн.

"Цель проектов - повысить цифровую грамотность, сформировать осознанное цифровое поведение, поднять интерес к программированию, созданию робототехники. Нужно, чтобы молодежь более осознанно выбирала специальности", - отметила Митрофанова в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова. 
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Она уточнила, что подобного рода программы больше направлены на школьников и студентов.

"Мы хотим пригласить талантливую молодежь учиться в России с последующим трудоустройством", - добавила она.

Руководитель образовательных проектов союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Антонов рассказал, что уже побывал в Кишиневе и Тирасполе с программой "Дни виртуальной и дополненной реальности". Лекции вызвали большой интерес у местных жителей.

"Цифровые технологии молниеносно развиваются и присутствуют во всех сферах нашей жизни. Какой-то крохотный стартап за небольшой промежуток времени может так развиться, что изменит ландшафт целой индустрии. Поэтому цифровая компетенция станет приоритетным навыком профессий будущего", - объяснил он. 
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Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов, в свою очередь, отметил, что "школьники из Молдовы смогли ознакомиться с интересной и насыщенной программой".

"Я был свидетелем этой образовательной акции. К нам уже поступают просьбы и заявки о повторении таких мероприятий, и мы надеемся, что в будущем в республику еще приедут делегации специалистов с интересными проектами", - сказал Давыдов.

Он подчеркнул, что в Молдове есть много талантливых молодых людей, которые демонстрируют хорошие результаты на международных состязаниях по робототехнике и программированию. Поэтому, как считает Давыдов, Молдова - хорошее место для развития подобных проектов.

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Теги:
Михаил Давыдов, Россотруднмичество, Представительство Россотрудничества в Молдове, Россия, цифровые технологии


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