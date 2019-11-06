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Второй тур местных выборов в Кишиневе

Почему молдавская молодежь проигнорировала выборы – мнения специалистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Тема:
Местные выборы - 2019 (294)
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Sputnik Молдова

Руководители общественных организаций, проводивших мониторинг всеобщих местных выборов, рассказали о проблемах избирательного процесса в Молдове.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Оценивая поведение избирателей на последних выборах в Кишиневе, директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений Штирбу весьма критично оценил культуру местного избирателя.

"Хотелось бы отметить, что, с одной стороны, конкуренты не так яростно критиковали друг друга, как это было в выборных кампаниях предыдущих лет, что свидетельствует о некотором повышении политической культуры. С другой стороны, культура избирателей стала ниже", - заявил специалист в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Евгений ШТИРБУ
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений ШТИРБУ

Среди тенденций последних выборов специалисты назвали рекордно низкую явку молодежи, рост количества сел, где выборы проводились при участии одного кандидата, ограниченные возможности независимых кандидатов в борьбе с партийными выдвиженцами.

"В муниципии Кишинев повторилась история 2005 года, когда молодежь 18–25 лет была пассивной. Тогда проводилось четыре тура голосования, но мэра так и не выбрали. Только 5% молодежи голосовало. А сейчас еще меньше - только 4,5%. Это очень опасная тенденция. ЦИК должен выяснить причины этого явления. Необходимо принять меры по работе с молодежью, ведь впереди президентские и парламентские выборы", - сказал Штирбу.

По мнению директора программ Ассоциации Promo-LEX Павла Постикэ, главная причина низкой явки на выборах молодежи - на политических партиях и структурах власти.

Павел ПОСТИКЭ
© Sputnik / Rodion Proca
Павел ПОСТИКЭ
"Виноваты партии и кандидаты, которые участвуют на выборах. Во-вторых, виновно правительство и законодательный орган – парламент. У нас в школах отсутствует политическое образование. Откуда молодой человек может знать, что необходимо идти на выборы? Ведь молодежь этому не обучают", - заявил наблюдатель.

Не женское это дело

Евгений Штирбу обратил внимание на тот факт, что участие женщин в качестве кандидатов на выборах немногчисленно.

"Очень мало женщин выдвигается на посты в местные и районные органы власти, несмотря на то, что по отношению к ним были снижены требования", - отметил Штирбу.

Цена независимости

В свою очередь, директор программ Ассоциации Promo-LEX сказал, что созданные условия делают практически невозможным участие в выборах независимых кандидатов в крупнейших городах страны – Кишиневе и Бельцах.

"Например, чтобы принять участие в выборах партийному кандидату достаточно собрать 4 тысячи подписей. В Кишиневе независимому кандидату необходимо собрать 10 тысяч подписей, в Бельцах - 5 тысяч 500. В итоге в Кишиневе был только один кандидат, которого, как известно, не допустили к выборам, а в Бельцах - ни одного независимого кандидата не было", - отметил Постикэ.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Тема:
Местные выборы - 2019 (294)

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Теги:
молодежь, местные выборы, выборы, выборы


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