Молдавские спортсмены федерации "Воевод" среди лучших на Чемпионате мира-2019 UWC

С 30 октября по 3 ноября сего года в итальянском городе Каррара (Тоскана) прошел Чемпионате мира Unified World Championships 2019. Это крупное спортивное мероприятие, в котором участвуют тысячи спортсменов из более чем 100 стран планеты. Молдавские спортсмены, представляющие федерацию "Воевод", успешно выступили на этих престижных соревнованиях, завоевав 5 золотых, 4 серебреные медали. О подробностях выступления наших спортсменов расскажут руководители федерации.
Участники мероприятия:
— президент национальной федерации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;
— вице-президент национальной федерации "Воевод" Олег СКЛИФОС;
— тренер национальной федерации "Воевод" Николае ДЕЛЕУ;
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.