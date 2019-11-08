Молдавские спортсмены федерации "Воевод" среди лучших на Чемпионате мира-2019 UWC

В пятницу, 8 ноября, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Итоги выступления молдавских спортсменов национальной федерации "Воевод" на чемпионате мира Unified World Championships-2019".

С 30 октября по 3 ноября сего года в итальянском городе Каррара (Тоскана) прошел Чемпионате мира Unified World Championships 2019. Это крупное спортивное мероприятие, в котором участвуют тысячи спортсменов из более чем 100 стран планеты. Молдавские спортсмены, представляющие федерацию "Воевод", успешно выступили на этих престижных соревнованиях, завоевав 5 золотых, 4 серебреные медали. О подробностях выступления наших спортсменов расскажут руководители федерации.

Участники мероприятия:

— президент национальной федерации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;

— вице-президент национальной федерации "Воевод" Олег СКЛИФОС;

— тренер национальной федерации "Воевод" Николае ДЕЛЕУ;

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.