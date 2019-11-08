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Молдавские спортсмены федерации Воевод среди лучших на Чемпионате мира-2019 UWC

Успех молдавских бойцов - пять золотых и четыре серебряных медалей

© Sputnik / Rodion Proca
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

Молдавские бойцы из Федерации "Воевод" в очередной раз успешно выступили на международных соревнованиях и принесли в копилку нашей страны девять наград.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В итальянском городе Каррара (Тоскана) прошел чемпионат мира Unified World Championships 2019. В этом престижном соревновании приняли участие тысячи спортсменов из более, чем 100 стран мира. Среди них - и молдавские спортсмены от федерации "Воевод".

Воевод. 2019
© Photo : Национальная федерация "Воевод"
Молдавские спортсмены федерации "Воевод" среди лучших на Чемпионате мира-2019 UWC

Отечественные бойцы выступили успешно и принесли Молдове девять медалей - пять золотых и четыре серебряные.

Чемпионом стал Дорин Гайту, Сергей Кириак выиграл два золота, а Денис Цапу и Денис Крецу получили золото и серебро. На вторую ступень пьедестала почета поднялись Думитру Острован и Сергей Ганган.

"Хочу поблагодарить команду, которая участвовала в соревнованиях в итальянском городе Карара. Спортсмены и тренеры - большие молодцы. Наши бойцы доказали, что они хорошо подготовлены, амбициозны и голодны до побед", - сказал президент национальной федерации "Воевод" Николай Паскару.

По его словам, таких результатов удалось добиться только благодаря ежедневной совместной работе спортсменов и федерации.

Тренер национальной федерации "Воевод" Николай Делеу отметил, что на этом состязании молдавские ребята принимали участие уже в пятый раз подряд.

"В прошлые года я сам участвовал в соревнованиях, а в этот раз передал эстафету своим ученикам. Я уже знал, что их ждет, какая там конкуренция. Мы очень долго готовились. Некоторым борцам всего десять лет, но они работали, как никогда, тренировались утром и вечером", - добавил тренер.
Николае ДЕЛЕУ
© Sputnik / Rodion Proca
Николае ДЕЛЕУ

До старта турнира все бойцы побывали на отдыхе в горах в Румынии, что также положительно сказалось на результате, отметил наставник команды. 

Вице-президент национальной федерации "Воевод" Олег Склифос рассказал, что у спортсменов есть небольшой перерыв, после которого они вновь преступят к усиленным тренировкам.

"Уже в ноябре у нас будут местные клубные соревнования, будем отбирать команду для участия в республиканских стартах", - объяснил он.

Склифос подчеркнул, что для выступления на международной арене у Молдовы есть несколько молодых и перспективных спортсменов, от которых ждут таких же высоких результатов.

Николае ПАСКАРУ и Олег СКЛИФОС
© Sputnik / Rodion Proca
Николае ПАСКАРУ и Олег СКЛИФОС

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Теги:
Олег Склифос, Николай Паскару, Федерация "Воевод"


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