Какую рыбу в Молдове небезопасно есть - видео

Эксперты считают, что наличие различных инфекций у рыбы - это не главная опасность для организма человека. Есть куда серьезнее проблемы. Какие - смотрите видео Sputnik.

Что на самом деле может представлять наибольшую опасность в рыбе, рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

По его словам, большинство специалистов уделяют повышенное внимание наличию в рыбе различных инфекций. В первую очередь, как уточнил Тромбицкий, речь идет о дифиллоботриозе, который можно найти и в рыбе нашего региона.

Однако, как считает Тромбицкий, - это не главная опасность для организма человека, ведь от большинства инфекций можно избавиться с помощью термической обработки рыбы - жарки или варки.

"На мой взгляд, существуют проблемы, связанные с возможным наличием тяжелых металлов и других химических отравляющих веществ в рыбе. Это в большей степени относится к Дунайским водоемам, откуда к нам тоже, наверняка, завозится рыба, скорее всего, контрабандой", - заявил Тромбицкий.

Он отметил, что помимо этого есть и другие опасные вещества, появляющиеся в рыбе после повторной заморозки.

"Гораздо актуальнее для Республики Молдова проблема содержания в замороженной рыбе гистамина - это вещество, которое образуется в рыбе в результате многократного замораживания и изменения температуры хранения", - объяснил специалист.

По его мнению, в Молдове законодательство предусматривает контроль за содержанием гистамина в рыбе, но скорее всего он не проводится.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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