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Дорога

В Молдове разработан проект строительства новой скоростной автотрассы

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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16030
Sputnik Молдова

В среду, 20 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация проекта строительства скоростной автодороги Унгены – Кишинев – Одесса".

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Группой молдавских специалистов подготовлен крупный инфраструктурный проект строительства современной автомагистрали, связывающий Одессу, Кишинев, Унгены с автострадами ЕС. Проект был обсужден с заинтересованными лицами в Молдове, Украине, Румынии, в Европейской Комиссии. С проектом строительства автотрассы был ознакомлен, в том числе Европейский Центральный Банк, администрация президента Румынии, Министерство Инфраструктуры Украины; проект получил поддержку от властей регионов, где планируется строительство автомагистрали.

О подробностях расскажут:
— директор Ассоциации патронатов Индустрии Туризма РМ Серджиу МАНЯ;
— директор Института Развития и Экспертизы Юрий КАЛЕСТРУ;
— директор Biotica Габриэл МЭРДЖИНЯНУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

Теги:
автодороги, дороги, дорога, дороги


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