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Что ждет экономику Молдовы – прогноз финансового аналитика

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

В пятницу, 22 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Прогноз развития экономики Молдовы и курса валют в конце 2019 - 2020 годах".

Молдова проходит непростой путь переcмотра путей своего дальнейшего развития. Этот процесс проходит на фоне ожидания мирового экономического кризиса. Поэтому гражданам важно знать, какие реальные сценарии возможны на нашем внутреннем рынке.

Старший аналитик компании Alpari Вадим ИОСУБ представит прогноз развития экономики Молдовы, расскажет о точках роста, о динамике валют, даст рекомендации гражданам по сбережению средств - в какой монете хранить деньги.

Также будет представлен анализ возможностей для сотрудничества РМ со странами ЕС и Россией.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

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Теги:
курс валют в Молдове, курс валюты, курс валют, экономика


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