Молдова – Россия: перезагрузка деловых отношений

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику свой первый официальный визит совершит в Москву, где он проведет встречу, в том числе с руководством "Газпрома". По словам молдавского премьера, для Молдовы "экономические отношения с Российской Федерацией очень важны".
Накануне визита пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев - Москва первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира ДЖАБАРОВА, которому молдавские СМИ смогут задать вопросы о молдавско-российских отношениях. Также Владимир ДЖАБАРОВ расскажет о том, как видят в России развитие отношений с Молдовой.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.