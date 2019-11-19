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Президент Молдовы Игорь Додон и российский лидер Владимир Путин

Молдова – Россия: перезагрузка деловых отношений

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

Во вторник, 19 ноября, в 09:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: ""Москва – Кишинев: перезагрузка деловых отношений".

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику свой первый официальный визит совершит в Москву, где он проведет встречу, в том числе с руководством "Газпрома". По словам молдавского премьера, для Молдовы "экономические отношения с Российской Федерацией очень важны".

Накануне визита пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев - Москва первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира ДЖАБАРОВА, которому молдавские СМИ смогут задать вопросы о молдавско-российских отношениях. Также Владимир ДЖАБАРОВ расскажет о том, как видят в России развитие отношений с Молдовой.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

Теги:
российско-молдавские отношения, молдавско-российские отношения


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