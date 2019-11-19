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Владимир Джабаров

"Это один дом" - как в России видят решение приднестровского вопроса

© Sputnik / Трефилов
Пресс-центр
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Sputnik Молдова

Сенатор Российской Федерации считает, что Кишиневу и Тирасполю пора договориться и создать единое государство.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik.  Приднестровский вопрос должны решать две стороны, заявил в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

"В свое время был план Козака, который, к сожалению, не подписали. Все должны решать две стороны - Тирасполь и Кишинев. В будущем я все-таки вижу единое молдавское государство", - заявил Джабаров.
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По словам сенатора, Кишинев и Тирасполь должны договориться и создать страну "с единой границей со свободным перемещением товаров и грузов".

При этом, какой формы будет это государство, федерация или нет, неважно, полагает Джабаров.

"Я не вижу никаких принципиальных моментов, чтобы произошло отделение Приднестровья от Молдовы, это ослабит оба берега Днестра", - сказал Джабаров.  

Сенатор рассказал, что хорошо помнит, с чего начинался конфликт в 90-е годы, в то время было много негативных факторов, но тогда все удалось разрешить, и сейчас не должно быть препятствий для сотрудничества двух сторон.

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Чиновник считает, что нужно спросить мнение народа, но не должно быть пропаганды ни с одной стороны, ни с другой. Ведь, как отметил Джабаров, по обе стороны выросло новое поколение. Оно, возможно, и не знает о том, какие ранее были конфронтации.

"Главное, чтобы приднестровцы чувствовали себя полноценными гражданами Республики Молдова, а молдаване не чувствовали себя иностранцами, приезжая в Приднестровье, ведь это один дом", - заключил сенатор. 

Полную версию видеомоста можно посмотреть по этой ссылке. 

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Теги:
приднестровский конфликт, Владимир Джабаров, Республика Молдова, Приднестровье


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