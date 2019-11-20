От Кишинева до Одессы планируют построить новый автобан

В среду, 20 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация проекта строительства скоростной автодороги Унгены – Кишинев – Одесса".

Группой молдавских специалистов подготовлен крупный инфраструктурный проект строительства современной автомагистрали, связывающий Одессу, Кишинев, Унгены с автострадами ЕС. Проект был обсужден с заинтересованными лицами в Молдове, Украине, Румынии, в Европейской Комиссии. С проектом строительства автотрассы был ознакомлен, в т.ч. Европейский Центральный Банк, администрация президента Румынии, Министерство Инфраструктуры Украины; проект получил поддержку от властей регионов, где планируется строительство автомагистрали.

О подробностях расскажут:

— президент Ассоциации патронатов Индустрии Туризма РМ Серджиу МАНЯ;

— президент Института Развития и Экспертизы Юрий КАЛЕСТРУ;

— президент Biotica Габриэл МЭРДЖИНЯНУ;

— экс-замминистра транспорта Республики Молдова Андрей КУКУЛЕСКУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.