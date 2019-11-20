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Autostradă

От Кишинева до Одессы планируют построить новый автобан

CC BY-SA 3.0 / Premia / A4 Zalas 04
Пресс-центр
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19311
Sputnik Молдова

В среду, 20 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация проекта строительства скоростной автодороги Унгены – Кишинев – Одесса".

Группой молдавских специалистов подготовлен крупный инфраструктурный проект строительства современной автомагистрали, связывающий Одессу, Кишинев, Унгены с автострадами ЕС. Проект был обсужден с заинтересованными лицами в Молдове, Украине, Румынии, в Европейской Комиссии. С проектом строительства автотрассы был ознакомлен, в т.ч. Европейский Центральный Банк, администрация президента Румынии, Министерство Инфраструктуры Украины; проект получил поддержку от властей регионов, где планируется строительство автомагистрали.

О подробностях расскажут:
— президент Ассоциации патронатов Индустрии Туризма РМ Серджиу МАНЯ;
— президент Института Развития и Экспертизы Юрий КАЛЕСТРУ;
— президент Biotica Габриэл МЭРДЖИНЯНУ;
— экс-замминистра транспорта Республики Молдова Андрей КУКУЛЕСКУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

 

Теги:
скоростная трасса, автотрасса, трасса, автодороги, дороги, дороги


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