Деньги и экономика – что ждет Молдову в 2020 году

Молдова проходит непростой путь переформатирования своего развития. Этот процесс проходит на фоне ожидания мирового экономического кризиса. Поэтому гражданам важно знать, какие реальные экономические сценарии возможны в нашей стране.
Старший аналитик компании Alpari Вадим ИОСУБ представит прогноз развития экономики Молдовы, расскажет о точках роста РМ, о динамике валют, даст рекомендации гражданам по сбережению средств - в какой валюте хранить деньги. Также будет представлен анализ возможностей для сотрудничества РМ со странами ЕС и Россией.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.