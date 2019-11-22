Деньги и экономика – что ждет Молдову в 2020 году

В пятницу, 22 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Прогноз развития экономики Молдовы и курса валют в конце 2019 - 2020 годах".

Молдова проходит непростой путь переформатирования своего развития. Этот процесс проходит на фоне ожидания мирового экономического кризиса. Поэтому гражданам важно знать, какие реальные экономические сценарии возможны в нашей стране.

Старший аналитик компании Alpari Вадим ИОСУБ представит прогноз развития экономики Молдовы, расскажет о точках роста РМ, о динамике валют, даст рекомендации гражданам по сбережению средств - в какой валюте хранить деньги. Также будет представлен анализ возможностей для сотрудничества РМ со странами ЕС и Россией.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.