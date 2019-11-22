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Белеску: без развитой инфраструктуры не может быть экономики и инвестиций

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© Sputnik /
Sputnik Молдова

О преимуществах новой автомагистрали Кишинев - Унгены - Одесса рассказал эксперт по транспортной логистике.

Без развитой инфраструктуры не может быть инвестиций и экономики, такое мнение высказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова директор компании "Gradologhistic" Виталий Белеску.

Мероприятие было посвящено обсуждению инфраструктурного проекта, подготовленного группой молдавских специалистов. Речь идет о возможном строительстве современной автомагистрали Кишинев - Унгены - Одесса. Планируется, что этот автобан будет связан с другими "транспортными коридорами" из ЕС. 

Проект был обсужден с заинтересованными лицами в Молдове, Украине, Румынии, в Европейской комиссии.

"Этот проект будет очень эффективен для такой области как транспорт и транспортная логистика. Молдова участвует во многих "транспортных коридорах", но, к сожалению, у нас такое понятие не очень развито, потому что на всех уровнях у нас слабая инфраструктура. А это отсутствие инвестиций, - подчеркнул Белеску.
Строительство шоссейной дороги
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По мнению эксперта, отсутствие продуманной инфраструктуры и является камнем преткновения, когда идет речь о слабых инвестициях в Республику Молдова. 

"Мы не можем говорить о том, что у нас хорошо развита экономика, потому что у нас нет самого необходимого. Инфраструктура находится на самом первом уровне с точки зрения инвестиций", - отметил специалист. 

Он добавил, что развитая инфраструктура, в частности качественные дороги и автомагистрали, влияют на множество других важных факторов в бизнесе. Например, как рассказал Белеску, по данным определенных исследований, такой параметр, как "время и скорость доставки", можно серьезно повлиять на цену перевозимого товара. 

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Теги:
экономика, инфраструктура, инвестиции


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