Иосуб: Молдове нужен экономический рывок

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Республике Молдова нужно сделать экономический рывок и выходить из кризиса, об этом заявил в ходе пресс-центре Sputnik Молдова старший аналитик компании Alpari Вадим Иосуб.

По мнению Иосуба, властям Молдовы для развития и укрепления экономики нужно выполнить три задачи, но все вместе, так как каждая из них, выполненная отдельно, не возымеет должного эффекта. Он добавил, что для этой цели одних внутренних ресурсов не хватит.

Речь идет о развитии инфраструктуры, улучшении инвестиционного климата и развитии человеческого капитала.

"Нужно привлекать внешние инвестиции, как это делали другие страны, уже выбравшиеся из бедности. Альтернативы этому просто нет. Что тут важно понимать, что инвестиции - это не только деньги. Это не значит, что пришел иностранный инвестор и принес мешок денег. Он может принести передовые методы менеджмента, продаж, рекламы, управления предприятием", - пояснил эксперт.

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Говоря о развитии человеческого капитала, эксперт отметил, что Молдове выполнить эту задачу будет очень тяжело. Ведь, как объяснил финансист, выполнение этого пункта требует серьезных вкладов в образование.

Но в Молдове огромное количество студентов, получив знания на Родине, уезжает за границу и работают на экономику чужих стран.

"Положительного эффекта от такого вложения в человеческий капитал для страны не будет. Нужно обязательно вкладываться в образование, но при этом предпринимать какие-то меры за счет инвестиционного климата и других усилий, чтобы человек хотел применять свое образование здесь", - уточнил Иосуб.

Поэтому, как считает эксперт молдавским властям необходимо сосредоточиться на привлечении инвестиций и создания благоприятного климата для бизнеса.

В какие именно отрасли привлекать инвестиции, Вадим Иосуб, не смог дать однозначного ответа. По его мнению, их нужно направлять во все отрасли и развивать их все вместе постепенно. В пример он привел несколько стран, которые развивали лишь одно направление экономики, но успехов добились сомнительных.

Полную запись конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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