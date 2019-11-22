Молдова обязана расти более высокими темпами – мнение финансового аналитика

Как будет развиваться молдавская экономика в 2020 году – свой прогноз представил известный эксперт Вадим Иосуб.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Экономика Молдовы будет расти в 2020 году, опережая в процентном соотношении аналогичные среднестатистические показатели стран ЕС. Такой прогноз прозвучал от влиятельного финансового аналитика Вадима Иосуба на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Анализируя официальные данные статистики, Иосуб обратил внимание на некоторые позитивные экономические показатели РМ, в частности, рост ВВП на 5,2% во втором квартале (по сравнению тем же периодом прошлого года). Также во втором квартале отмечен экономический рост на 2% по отношению к первому кварталу.

"Это одна из самых высоких, если не самая высокая цифра в регионе Восточной Европы. Однозначно выше чем в России, Белоруссии, Украине, в странах Балтии, Румынии", - сказал Иосуб.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вадим Иосуб

Конечно, по его словам, можно этот рост объяснить эффектом низкой базы – т.е. чем на более низком уровне находится экономика, тем проще ей расти приличными темпами. Можно сказать, что это восстановление после спада предыдущих лет.

"Тем не менее, цифра эта очень приличная. Но я не думаю, что на этой цифре стоит успокаиваться, потому что небольшая развивающаяся страна, во-первых, потенциально имеет возможность расти более высокими темпами, а во-вторых, она обязана расти более высокими темпами, чтобы сократить дистанцию от более развитых соседей", - подчеркнул Иосуб.

Вообще считается, что, если страна развивается быстрее чем мировой рост, - это уже неплохо, - отметил аналитик.

Но даже этого темпа роста, считает Иосуб, явно недостаточно для ощутимого улучшения качества жизни граждан и для сокращения разрыва уровня жизни между РМ и Евросоюзом.

Также он обратил внимание на некоторые другие позитивные моменты развития экономики РМ, в частности, на рост зарплат и инвестиций, управляемую ситуацию с госдолгом, объемом валютных резервов, обеспечивающих более чем пять месяцев импорта, устойчивой позицией молдавского лея.

Согласно прогнозу специалиста, в 2020 году в Молдове инфляция нормализуется и в годовом значении будет снижаться, начиная, оценочно, со второго квартала.

В первом полугодии темпы роста ВВП несколько замедлятся, а по итогам 2020 года могут составить 3,6%.

Курс американского доллара по отношению к молдавскому лею не превысит 18 леев за доллар.

Выводы специалиста недвусмысленны – для успешного развития страны необходим качественный скачок и более высокие темпы экономического роста.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.