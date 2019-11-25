14:53 25 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Книжный фестиваль

Презентация литературной премии "Антоновка. 40+"

© Sputnik / Евгения Новоженина
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
23 0 0
Sputnik Молдова

В среду, 27 ноября, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Кишинев – Минск – Ереван на тему: "Презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+" для авторов, пишущих на русском языке".

Участники в Кишиневе:
— поэт Татьяна НЕКРАСОВА;
— поэт Татьяна ЗАХАРОВА.

в Москве:
— председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;
— председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.

В Минске:
— поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;
— литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.

В Ереване:
— поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
— писатель Ованес АЗНАУРЯН.

Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке.

В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей. Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.

 

Теги:
русскоязычная литература в Молдове, русская литература Молдовы, русская литература, литература


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться