Литературная премия для авторов, пишуших на русском языке

В среду, 27 ноября, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Кишинев – Минск – Ереван на тему: "Презентации второго сезона литературной премии "Антоновка. 40+" для авторов, пишущих на русском языке".

Участники в Кишиневе:

— поэт Татьяна НЕКРАСОВА;

— поэт Татьяна ЗАХАРОВА.

в Москве:

— председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;

— председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.

В Минске:

— поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;

— литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.

В Ереване:

— поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;

— писатель Ованес АЗНАУРЯН.

Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке.

В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей. Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.