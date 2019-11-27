Литературная премия для авторов, пишуших на русском языке

Участники в Кишиневе:
— поэт Татьяна НЕКРАСОВА;
— поэт Татьяна ЗАХАРОВА.
в Москве:
— председатель Оргкомитета премии "Антоновка 40+" сезона 2019/2020, главный редактор издательства "Стеклограф" Дана КУРСКАЯ;
— председатель жюри премии "Антоновка 40+" в номинации "Литературная критика", переводчик, публицист Марина КУДИМОВА.
В Минске:
— поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА;
— литератор, главный редактор журнала "Нёман" Юлия АЛЕЙЧЕНКО.
В Ереване:
— поэт, прозаик, представитель Российского центра науки и культуры в Ереване Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;
— писатель Ованес АЗНАУРЯН.
Премия "Антоновка. 40+" является единственной литературной наградой для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке. Своей задачей она ставит поддержку и продвижение в общем русскоязычном пространстве поэтов, драматургов, писателей, прозаиков, литературных критиков, живущих в разных странах, но думающих и пишущих на русском языке.
В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей. Подробней о номинациях второго сезона премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах постсоветского пространства расскажут участники мероприятия.