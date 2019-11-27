"Антоновка. 40+": литературная награда с "ехидными" и памятными номинациями

Организаторы русскоязычного литпроекта рассказали о сроках подачи заявок на участие и признались, что готовы к новым смелым экспериментам.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Литературный проект "Антоновка. 40+" для авторов старше 40 лет, пишущих на русском языке, привлек большое внимание писателей, поэтов, критиков из многих стран мира. Об этом рассказали участники видеомоста Кишинев – Москва – Минск – Ереван, который прошел, в том числе в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Прошлый год был просто шквальный. Было подано 1845 заявок из боле чем 40 стран, вплоть до самых экзотических – Индонезии, Панамы, Бирмы", - рассказала поэт, журналист, член Оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина Каренина.

Она обратила внимание, что с победителями премий первого сезона (2018 года) отношения не прерываются – "организовываются их публикации, авторов приглашают на различные фестивали, и эта работа будет продолжаться. Мы никого не бросаем".

По ее словам, в нынешнем году пока больше всего заявок приходится на прозу и поэзию. Впрочем, есть и необычные номинации.

"В этом году пока что у нас свыше 500 заявок, из них поэзия – более 160, проза больше 200, драма около 60, критика больше 30-ти; специальная номинация с ехидным названием "без бабс" для произведений, в которых нет ни одного женского персонажа – а это уже более 20 заявок, плюс у нас есть мемориальная номинация. У нас есть единственная литературная награда, которая может быть вручена посмертно, и в этой номинации уже есть достойные заявки", - сказала Каренина.

Она отметила, что среди поступивших заявок есть и те, что присланы из Молдовы, в том числе и Приднестровья.

В этом году организаторы проекта ждут от авторов заявки до 15 декабря. С положением о литературной премии "Антоновка. 40+" можно ознакомиться по этой ссылке.

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