Тайны Мош Крэчуна

Приближаются новогодние праздники. И взрослые, и дети в ожидании снега, подарков, вкусноcтей, и все мы верим в чудо и ждем его.
На следующей неделе с центральной площади Кишинева стартует очередной "Караван Крэчуна" (Caravana de Craciun).
Академия Мош Крэчуна (Academia lui Mos Craciun) тоже серьезно готовится к зимним праздникам. Ведь тот кто дал ей имя воплощает многие наши представления о рождественских и новогодних ярких днях.
Куда отправляется в этом году караван подарков? С каким настроением едут его организаторы в гости к детям? О чем думает и мечтает главный сказочный персонаж – любимец детей и взрослых? Об этом в ходе общения с прессой расскажут сам Мош КРЭЧУН, его свита и вдохновители предпраздничного каравана.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.