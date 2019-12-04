Тайны Мош Крэчуна

В пятницу, 6 декабря, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают".

Приближаются новогодние праздники. И взрослые, и дети в ожидании снега, подарков, вкусноcтей, и все мы верим в чудо и ждем его.

На следующей неделе с центральной площади Кишинева стартует очередной "Караван Крэчуна" (Caravana de Craciun).

Академия Мош Крэчуна (Academia lui Mos Craciun) тоже серьезно готовится к зимним праздникам. Ведь тот кто дал ей имя воплощает многие наши представления о рождественских и новогодних ярких днях.

Куда отправляется в этом году караван подарков? С каким настроением едут его организаторы в гости к детям? О чем думает и мечтает главный сказочный персонаж – любимец детей и взрослых? Об этом в ходе общения с прессой расскажут сам Мош КРЭЧУН, его свита и вдохновители предпраздничного каравана.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.