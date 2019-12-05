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Алексей Кондратьев

Пресс-конференция российского сенатора Кондратьева для молдавских журналистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191205/28449707/press-konferentsiya-rossiyskogo-senatora-kondrateva-dlya-moldavskikh-zhurnalistov.html

В пятницу, 6 декабря, в 18:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Россия – Молдова: важнейшие задачи политического диалога".

Член Комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации Алексей КОНДРАТЬЕВ расскажет об актуальной повестке молдавско-российских отношений на современном этапе. Будет затронута тема приднестровского урегулирования. В ходе дискуссии предполагается рассмотреть перспективы политического взаимодействия между ПСРМ и ДПМ; получения Кишиневом кредитов РФ в случае изменения политической ситуации в Молдове.

Также будет уделено внимание вопросам возвращения газовых долгов Приднестровья, транзита газа через Украину, отношений между Россией и Румынией в контексте вопросов безопасности в Европе, в частности, с учетом модернизации военной базы ПРО США в Девеселу.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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