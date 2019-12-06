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Мош Крэчун

Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191206/28432262/Caravana-de-Craciun-i-Academia-lui-Mos-Craciun-priglashayut.html

В пятницу, 6 декабря, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему "Caravana de Craciun и Academia lui Mos Craciun приглашают".

Приближаются новогодние праздники. И взрослые, и дети в ожидании снега, подарков, вкусного застолья, и все мы верим и ждем новогоднее чудо.

На следующей неделе с центральной площади Кишинева стартует очередной "Караван Крэчуна" (Caravana de Craciun).

В свою очередь и Академия Мош Крэчуна (Academia lui Mos Craciun) готовится к зимним праздникам. Ведь Мош Крэчун воплощает многие наши представления о предновогодних и новогодних ярких днях.

Куда отправляется в этом году Caravana de Craciun? С каким настроением и подарками едет караван? О чем думает и мечтает сказочный и реальный персонаж – любимец детей и взрослых Мош Крэчун? Об этом в ходе мероприятия расскажет сам Мош КРЭЧУН, его свита и помощники Caravana de Craciun.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре,202, 4-й этаж.

 

Теги:
Новый год, Новый год, Мош Крэчун, Мош Крэшун


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