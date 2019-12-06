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Украшенная ёлка у здания Совета Федерации РФ в Москве.

Сенатор РФ о российско-молдавских отношениях

© Sputnik / Владимир Федоренко
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191206/28450061/rossiyskiy-senator-o-rossiysko-moldavskikh-otnosheniyakh.html

В пятницу, 6 декабря, в 18:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Кондратьева на тему: "Россия – Молдова: важнейшие задачи политического диалога".

Член Комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Алексей КОНДРАТЬЕВ расскажет об актуальной повестке молдавско-российских отношений на современном этапе. Будет затронута тема приднестровского урегулирования. В ходе дискуссии предполагается рассмотреть перспективы политического взаимодействия между ПСРМ и ДПМ, получения Кишиневом кредитов РФ в случае изменения политической ситуации в Молдове.

Также будет уделено внимание вопросам возвращения газовых долгов Приднестровья, транзита газа через Украину, отношений между Россией и Румынией в контексте вопросов безопасности в Европе, в частности, с учетом модернизации военной базы ПРО США в Девеселу.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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