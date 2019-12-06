Сенатор РФ о российско-молдавских отношениях

Член Комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Алексей КОНДРАТЬЕВ расскажет об актуальной повестке молдавско-российских отношений на современном этапе. Будет затронута тема приднестровского урегулирования. В ходе дискуссии предполагается рассмотреть перспективы политического взаимодействия между ПСРМ и ДПМ, получения Кишиневом кредитов РФ в случае изменения политической ситуации в Молдове.
Также будет уделено внимание вопросам возвращения газовых долгов Приднестровья, транзита газа через Украину, отношений между Россией и Румынией в контексте вопросов безопасности в Европе, в частности, с учетом модернизации военной базы ПРО США в Девеселу.
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