Кого в Молдове ждет особенный сюрприз под Новый год

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Уже 21 год волонтеры Caravana de Crăciun ездят по районам Республики Молдова и поздравляют их жителей с Новым годом, заявила в пресс-центре Sputnik Молдова менеджер проекта Сильвия Брадуцан.

Мероприятие благотворительное и направлено в первую очередь на самых обездоленных - детей-сирот из школ-интернатов и малообеспеченные семьи.

Academia lui Moș Crăciun – предполагает сбор писем к главному творцу зимних чудес, как от детей, так и от взрослых. На просьбы ребят отзываются волонтеры и все достижимые чудеса случаются.

"Что касается каравана, то он посетит пять школ-интернатов, центр реабилитации для детей, школьные заведения из отдаленных районов республики, а также один пенитенциар", - отметила Брадуцан.

По ее словам, волонтеры будут отправляться со столичной площади Великого национального собрания в декабре - с 10 по 14 и с 16 по 20 число, а также 28 декабря 2019. Отъезд в 9:30.

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Брадуцан добавила, что каждый желающий может подойти к автобусу в промежутке с 8:30 до 9:20 и поехать вместе с волонтерами или же передать подарки и помощь детям.

"В этом году проект немного отличается от того, что было в предыдущие. Лицеи и школы больше не будут собирать подарки для детей, они лишь подготовят развлекательную программу. Также, по законам РМ, больше нельзя передавать старые вещи, не прошедшие документально подтвержденную санитарную обработку", - уточнила Брадуцан.

Партнеры этих проектов - Генеральный инспекторат полиции, примэрия и лицеи Кишинева, муниципальное управление образования, молодежи и спорта, а также Moldova Agroindbank АО (MAIB) и Linella.

"Караван объединяет всех нас в нашем желании принести людям добро. С другой стороны, это сближает нас как деловых партнеров, а также территориально. Ведь караван доберется до Севера и Центра страны, до Гагаузии и даже на левую сторону Днестра. Надеемся, что новогоднее волшебство доберется в дом каждого", - заключила представитель MAIB Юлия Богушевски.

Планируется, что волонтеры посетят 1150 детей. Подробную информацию о Caravana de Crăciun и полный маршрут можно узнать по ссылке.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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