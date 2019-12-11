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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова

Мария Захарова ответит на вопросы молдавских журналистов

© Sputnik /
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191211/28510729/mariya-zakharova-otvetit-na-voprosy-moldavskikh-zhurnalistov.html

В пятницу, 13 декабря, в 10.45 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Кишинев – Тбилиси – Минск с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

В ходе пресс-конференции будут затронуты актуальные вопросы международной политики, в частности, российско-молдавские отношения, а также положение русскоязычного населения и ситуация со свободой слова, в том числе в странах Балтии.

В ходе видеомоста предполагается участие представителей медиасообщества Латвии и Эстонии.

Представители молдавских СМИ и эксперты смогут задать вопросы Марии ЗАХАРОВОЙ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Гагаузия, Гагаузия, Приднестровье, Приднестровье, российско-молдавские отношения, молдавско-российские отношения, Мария Захарова


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