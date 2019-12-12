В четверг, 12 декабря, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках образовательного проекта SputnikPro выступят эксперты в области масс-медиа на тему: "О трендах в онлайн-СМИ и отработке "fake news".

Международное информационное агентство и радио Sputnik приглашает журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ принять участие в новом модуле образовательного проекта SputnikPro, посвящённому мультимедийной подаче информации и нюансам работы с недостоверными новостями (fake news).

В программе модуля мастер-класс "Видео, аудио, инфографика: играем по правилам онлайн" руководителя проектов в области онлайн и новых медиа Михаила КОНРАДА и мастер-класс "Как правильно отработать "fake news" корреспондента экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирины АНДРЕЕВОЙ.

Желающих принять участие в мероприятии просим заполнить форму регистрации по адресу: https://forms.gle/CBKJPUzK6HwjeGPM9 (регистрация открыта до 10.12.2019 г.)

Количество мест ограничено (при достижении максимального количества участников регистрация будет остановлена).

Участие в мастер-классе бесплатное.

Обращаем ваше внимание, что в ходе мероприятия также состоится вручение Сертификатов участникам Второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik.

Дополнительная информация по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц.

Руководитель проектов в области онлайн и новых медиа Михаил КОНРАД начинал свою карьеру на телеканале RT в 2008, где прошел путь от переводчика-синхрониста до руководителя направления новых медиа. Благодаря работе его команды, в 2013 году RT стал первым новостным телеканалом, набравшим миллиард просмотров и миллион подписчиков на YouTube. В 2013 году Михаил присоединился к команде телеканала Euronews, где руководил развитием сети новостных и образовательных YouTube каналов на 12 языках. В декабре 2013 года Euronews занял первое место среди новостных партнеров по охвату аудитории на YouTube. С 2014 года работает в МИА "Россия сегодня", где отвечает за запуск и развитие сайтов, социальных сетей и других онлайн-продуктов под брендом Sputnik на 17 языках. Курирует ряд проектов по созданию и распространению мультимедийного контента, видео, фото, инфографики.



Корреспондент экономического отдела агентства "Россия сегодня" Ирина АНДРЕЕВА окончила в 2001 году факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. В том же году начала работать в агентстве "РИА Новости". За 16 лет несколько раз кардинально меняла сферу профессиональных интересов — от социальной тематики до экономической. Последние три года специализируется на вопросах сельскохозяйственного сектора и макроэкономики.