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Видеомост с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой

Пресс-конференция Марии Захаровой для молдавских СМИ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20191213/28510838/Press-konferentsiya-Marii-Zakharovoy-dlya-moldavskikh-SMI.html

В пятницу, 13 декабря, в 10:45 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Кишинев – Тбилиси – Минск с директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

В ходе пресс-конференции будут затронуты актуальные вопросы международной политики, в частности, российско-молдавские отношения, а также положение русскоязычного населения и ситуация со свободой слова, в т.ч. в странах Балтии.

В ходе видеомоста предполагается участие представителей медиасообщества Латвии и Эстонии.

Представители молдавских СМИ, эксперты смогут задать вопросы Марии ЗАХАРОВОЙ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу — бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Гагаузия, Приднестровье, российско-молдавские отношения, молдавско-российские отношения, Мария Захарова


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